Пермские тепловые сети получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» получили паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2024/25. Положительное решение принято на основании результатов проверки комиссии в составе представителей администрации Перми. Документ подписан экспертами профильных ведомств мэрии.

Паспорт готовности — основной документ для теплоснабжающей организации, являющийся официальным подтверждением технической и квалификационной готовности к работе в любых погодных условиях. Он получен по итогам реализации большого объёма мероприятий, реализованных энергетиками Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в 2024 году.

«Энергетики своевременно выполнили комплекс мер, обеспечивающих необходимый запас прочности системы теплоснабжения Перми. От качества межсезонной ремонтной кампании напрямую зависит надёжность теплоснабжения горожан. Со своей стороны, специалисты "Т Плюс" готовы к работе в период максимума нагрузок», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2024/25 в Перми проведены плановые ремонты на четырёх ТЭЦ. Обеспечена готовность к несению нагрузок 2056 км тепловых сетей, выполнена проверка оборудования на 27 малых котельных, 10 насосных станциях и 418 центральных тепловых пунктах. Качество услуг теплоснабжения обеспечивают специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Минувшим летом энергетики «Т Плюс» смонтировали порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в м/р Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской, Пихтовой и др.

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