В Перми скончалась профессор ПГНИУ Лидия Переведенцева Прощание состоится 9 ноября Поделиться Твитнуть

ГИС-центр ПГНИУ

В среду, 6 ноября, на 76 году жизни скончалась профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ, доктор биологических наук Лидия Переведенцева. Об этом сообщили в Пермском государственном национальном исследовательском университете и выразили соболезнования родным и близким.

Лидия Григорьевна родилась в п. Новоильинский Нытвенского района. В 1966 году окончила среднюю школу № 7 с золотой медалью и поступила на факультет биологии и химии в Пермский государственный педагогический институт, окончила его с отличием в 1971 году. Затем защитила кандидатскую и докторскую диссертации. В 2003 году стала профессором ПГУ. Являлась одним из ведущих микологов России.

Лидия Переведенцева опубликовала более 180 научных работ. Она являлась автором и соавтором таких известных книг, как «Грибы России» (1995), «Конспект агарикоидных базидиомицетов Пермского края» (2008), «Лекарственные грибы Пермского края» (2011) и др.

«Лидия Григорьевна была настоящим популяризатором науки — её великолепные интервью и яркие комментарии помогали журналистам рассказывать о царстве грибов увлекательно и доступно», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 9 ноября, в субботу, с 11.00, в первом корпусе ПГНИУ (ул. Букирева, 15).

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