«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На площадке Центрального исполкома партии «Единая Россия» состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников партии из всех регионов страны.

Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Сегодня (согласно Уставу партии — ред.) все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», — сказал он.

Врио секретаря генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников «Единой России». Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей, в том числе на законодательном уровне.

«Единая Россия» — самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное, когда инициативы идут «с земли», в том числе от сторонников, поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», — подчеркнул Владимир Якушев.

Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов — развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», — отметил врио секретаря генсовета партии.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Владимир Якушев подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины».

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода, и других критериев отбора нет.

«Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», — сказал Владимир Якушев.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В работе семинара-совещания для представителей региональных советов сторонников от Пермского края приняли участие руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов и председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев.

«В этом году съезд сторонников поменял формат, — говорит Ирек Хазиев. — В процессе работы руководителей совета сторонников, экспертов Высшей партийной школы, руководства партии мы заложили фундамент для реформирования института сторонников в рамках реализации партийной программы. Были проработаны новые методы в работе региональных советов сторонников и утверждены планы на несколько лет.

Как отметил временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, произошло переосмысление значимости института сторонников в развитии партии, необходима модернизация и адаптация к современным вызовам.

Уверен, что только совместными усилиями мы сможем добиться реальных изменений и улучшить качество жизни людей в каждом регионе».

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