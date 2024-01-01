Зарина Ситдикова Пермский завод игрового детского оборудования увеличит производство в два раза Расширить мощности позволит приоритетный инвестиционный проект Поделиться Твитнуть

Пермский завод «АВИРА» планируется увеличить производство детских игровых комплексов в два раза за счёт инвестиционного проекта, получившего статус «приоритетный». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным пресс-службы главы региона, предприятие производит игровые лабиринты, батутные комплексы и прочее оборудование для отдыха и развлечения детей, которыми оснащаются отели, пансионаты, рестораны и кафе, аквапарки, кинотеатры и аэропорты.

Приоритетный инвестиционный проект (ПИП) компании «АВИРА» стоимостью 244 млн руб. направлен на приобретение дополнительной производственной площадки, достройку складских помещений и запуск новой линии. Компания уже приобрела выдувную машину, УФ-гибридный принтер и готовит к вводу в эксплуатацию комплекс для производства труб из вспененного полиэтилена. Для обслуживания нового оборудования и серийного производства будет создано минимум 14 рабочих мест. Ожидается, что работы по проекту завершатся в 2026 году.

В соответствии с условиями ПИПа, в качестве социальной инициативы компания безвозмездно передаст детский батут одному из учреждений Перми.

Ранее губернатор Пермского края отмечал, что присвоение статуса «приоритетный» инвестиционным проектам является одним из самых эффективных инструментов государственной поддержки бизнеса в регионе. Он позволяет предоставлять бизнесу земельные участки без проведения торгов, налоговые льготы, административное сопровождение. Сейчас в Прикамье более 100 ПИПов, инвестиции в экономику региона составляют более 600 млрд руб.

Дополнительно в крае разрабатывается новый механизм присвоения инвестпроектам статуса «приоритетный». Он касается строительства жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, для стимулирования внедрения производственными компаниями новых технологий, автоматизации процессов, подготовки кадров разработан механизм инвестиционного налогового вычета для высокопроизводительных ПИПов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.