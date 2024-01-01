В Перми задержаны восемь вандалов-граффитистов Ликвидировано 12 тысяч незаконных рисунков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2024 года Административно-техническая инспекция Перми обнаружила на фасадах зданий, строений и сооружений краевого центра 14 тыс. незаконных графических рисунков, 12 тыс. из них ликвидированы.

Совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции в Перми было задержано восемь вандалов-граффитистов. Все они были привлечены к ответственности и оштрафованы.

В мэрии напомнили, что в целью привлечения горожан к выявлению вандалов администрацией Перми издано постановление, предусматривающее выплату денежного вознаграждения гражданам в размере 15 тыс. руб. В этом году уже два пермяка получили такую выплату.

Как сообщает ВЕТТА, что для любителей стрит-арта в Кировском районе Перми появилась специальная локация. Речь о территории у экстрим-парка «Культура» по ул. Автозаводской, 6, которая, по заверению чиновников, уже стала местом притяжения для уличных художников.

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