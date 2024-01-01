«Уралхим» и Пермский НИИ сельского хозяйства провели опыт с аммиаком Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

АО «ОХК «Уралхим» продемонстрировало преимущества азотного питания растений при помощи осеннего внесения безводного аммиака в почву. Для этого был проведён эксперимент на опытном поле Пермского НИИ сельского хозяйства.

В ходе опыта половину поля под возделывание кукурузы на зелёную массу в конце октября 2023 года обработали безводным аммиаком. Внесение проводилось в дозе 125 кг/га, глубина заделки — 18-20 см. Вторую производственную делянку весной 2024 года стандартно удобрили гранулированным азотным удобрением. В конце мая на оба поля была посеяна кукуруза. Промежуточные итоги эксперимента можно было увидеть в июле на «Прикамском Агрофесте». Осенью была проведена оценка результатов опыта.

В итоге средняя масса одного растения на варианте с применением аммиака составила 520-600 г, а при использовании стандартной технологии — 450-500 г. Количество сформированных початков совпало — 1,3-2 штуки на одном растении. На варианте с использованием аммиака зафиксировано увеличение массы одного початка относительно стандартной технологии на 3% — до 108-110 г. Биологическая урожайность зелёной массы кукурузы на опытном варианте превысила контрольный вариант на 15% и составила 580 ц/га.

Фото: Андрей Хузин

Безводный аммиак в Пермском крае производят сразу два предприятия «Уралхима»: филиал «ПМУ» в Перми и филиал «Азот» в Березниках.

Венедикт Волков, руководитель направления агрономического сопровождения АО «ОХК «Уралхим»:

— Проведённый опыт наглядно показывает, что применение безводного аммиака является хорошей альтернативой стандартным технологиям. Осеннее внесение позволяет более качественно заделать аммиак и сохранить азот в нижних горизонтах — в зоне развития корней кукурузы. Второй плюс — разгрузка напряжённости весенних работ. И самое главное — это рост урожайности и снижение себестоимости продукции.

Несмотря на сложные погодные условия сезона 2024 года, возврат холодов в середине мая, обильное выпадение осадков с образованием снежного покрова и затягивание сроков посевных работ, растения на удобренном аммиаком участке развивались хорошо, признаков дефицита азота не наблюдалось.

Посевные площади, на которых вносят безводный аммиак, планомерно растут. В 2023 году в России таким образом было обработано более 1 млн га. Это обусловлено рядом преимуществ аммиака относительно гранулированных форм азотных удобрений: устойчивостью к вымыванию, возможностью внесения как весной, так и осенью, равномерностью распределения азота в зоне массового залегания корней, уничтожением вредителей в месте внесения, эффективностью в засушливых условиях.

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