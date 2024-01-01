Зарина Ситдикова В этом году предприятия Прикамья получили господдержку на 4,5 млрд рублей Разного рода помощь была оказана 600 компаниям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За 10 месяцев текущего года более 600 предприятий Пермского края получили господдержку на развитие в размере 4,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы главы региона, в числе мер поддержки пермскими компаниями наиболее востребованы льготные займы Фонда развития промышленности РФ и Регионального Фонда развития промышленности. Эти средства предприятия используют для создания, модернизации и развития производств. Льгота позволяет оформить заём от 5 млн до 5 млрд руб. по ставке от 1% до 7% годовых. В этом году было выдано 15 таких займов на сумму 4,3 млрд руб.

Ещё 93 займа и микрозайма на общую сумму 279 млн руб. предприятия региона получили в Микрофинансовой компании Пермского края. Сейчас действует девять кредитных пакетов для бизнеса по льготной ставке от 1% годовых до 15 млн руб. Краевая Корпорация развития МСП предоставила 45 независимых гарантий и поручительств.

Помимо этого, компании Прикамья имеют налоговые послабления и административное сопровождение как резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» и как субъекты приоритетных инвестиционных проектов, получают помощь в центре «Мой бизнес» по созданию сайтов, сертификации продукции, регистрации товарных знаков, выходу на международные рынки и пр.

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