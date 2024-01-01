Зарина Ситдикова
В этом году предприятия Прикамья получили господдержку на 4,5 млрд рублей
Разного рода помощь была оказана 600 компаниям
За 10 месяцев текущего года более 600 предприятий Пермского края получили господдержку на развитие в размере 4,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы главы региона, в числе мер поддержки пермскими компаниями наиболее востребованы льготные займы Фонда развития промышленности РФ и Регионального Фонда развития промышленности. Эти средства предприятия используют для создания, модернизации и развития производств. Льгота позволяет оформить заём от 5 млн до 5 млрд руб. по ставке от 1% до 7% годовых. В этом году было выдано 15 таких займов на сумму 4,3 млрд руб.
Ещё 93 займа и микрозайма на общую сумму 279 млн руб. предприятия региона получили в Микрофинансовой компании Пермского края. Сейчас действует девять кредитных пакетов для бизнеса по льготной ставке от 1% годовых до 15 млн руб. Краевая Корпорация развития МСП предоставила 45 независимых гарантий и поручительств.
Помимо этого, компании Прикамья имеют налоговые послабления и административное сопровождение как резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» и как субъекты приоритетных инвестиционных проектов, получают помощь в центре «Мой бизнес» по созданию сайтов, сертификации продукции, регистрации товарных знаков, выходу на международные рынки и пр.
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