Зарина Ситдикова Педагог из Перми обвинён в сексуальном насилии над детьми в Ленобласти Мужчина арестован по подозрению в домогательстве к ученикам Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Уроженец Прикамья, работавший учителем математики в школе в Ленинградской области, обвинён в домогательстве в отношении своих 10-летних учеников и отправлен в СИЗО. Об этом со ссылкой на пресс-службу Гатчинского городского суда сообщает «АиФ-Прикамье».

По информации издания, 49-летнего педагога из Перми заключили под стражу на два месяца. Его задержали в Санкт-Петербурге15 октября. Спустя 48 часов органы предварительного следствия предъявили ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних).

Шесть лет назад, по данным издания, этот учитель уволился из пермской школы после обвинений в домогательствах к ученику. Мужчина является многодетным отцом, его педагогический стаж составляет 19 лет.

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