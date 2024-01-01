Алёна Бронникова Казначей класса одной из школ Прикамья на собранные родителями деньги купила наркотики Суд лишил её свободы на два года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В одной из школ Соликамска в Пермском крае женщина на собранные родительским комитетом деньги купила себе наркотики. Родители школьников собирали средства для оплаты выездного мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Соликамского городского суда, женщина являлась казначеем класса. Собранные средства она растратила на личные нужды и незаконно приобрела и хранила при себе наркотическое средство для личного потребления. Кроме того, установлено, что женщина совершала кражи велосипедов из подъездов, а затем сдавала в комиссионный магазин для продажи.

Рассмотрение уголовного дела окончено судом 31 октября. С учётом мнений участников разбирательства, доказательств и беременности подсудимой женщину признали виновной и приговорили её к двум годам лишения свободы. Также с виновной взыскан причинённый потерпевшим ущерб.

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