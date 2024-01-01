Дело торговца удостоверениями о повышении квалификации направлено в суд Перми Сотруднику вуза инкриминируют взятку Поделиться Твитнуть

Утверждено обвинительное заключение в отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Ему инкриминируют получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Как установили в СК на транспорте, обвиняемый за деньги заключал договоры на прохождение курсов повышения квалификации на водном транспорте без фактического обучения. В итоге шесть человек получили удостоверения по различным программам повышения квалификации.

После расследования уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района Перми.

Сейчас пермская транспортная прокуратура через суд добивается признания выданных удостоверений недействительными.

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