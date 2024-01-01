Алёна Бронникова В Перми 37-летний мужчина украл у подростка в магазине 1000 рублей Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В магазине канцтоваров на ш. Космонавтов в Перми мужчина выхватил из рук подростка купюру в 1 тыс. руб. и скрылся. Инцидент произошёл ещё 25 октября, когда юноша хотел расплатиться на кассе за товар.

«В дежурную часть отдела полиции Дзержинского района обратился молодой человек 2008 г.р. Он рассказал полицейским, что покупал канцтовары в магазине на ш. Космонавтов. К нему обратился неизвестный и попросил денег. Получив отказ, мужчина выхватил наличные, которыми юноша собирался расплатиться на кассе. После этого злоумышленник скрылся», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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