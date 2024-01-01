В топ самых популярных событий в Перми с начала года вошли концерты Басты, Anna Asti и Zivert Поделиться Твитнуть

Ресурс по продажам билетов «Яндекс Афиша» составил рейтинг культурных событий в Перми, на которые за 9 первых месяцев 2024 года было приобретено наибольшее количество билетов. В топ-10 преобладают концерты (восемь из десяти разных мероприятий), и все они состоялись в УДС «Молот».

Лидирует по количеству приобретённых билетов концерт Басты, на втором месте — выступление Anna Asti, на третьем — Zivert, на четвёртом — группа «Звери». В пятёрку вошла танцевальная опера «Дюсапен. Passion Страсть» на Заводе Шпагина, а десятое место заняла опера «Стравинский. Похождения повесы» в Театре оперы и балета им. Чайковского.

Концерты по-прежнему приносят самые большие продажи для «Яндекс Афиши» (52% за 9 месяцев 2024 года). Второй по популярности категорией развлечений остаются театры, на них приходится 26,7% продаж. Третье место занимают стендапы (7,1% продаж в январе-сентябре 2024 года), Четвёртое — кино, на эту категорию пришлось 6% продаж «Яндекс Афиши».

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