За год рынок глэмпинга в Пермском крае вырос в 3 раза Поделиться Твитнуть

Число доступных для проживания глэмпингов в Пермском крае значительно выросло — в октябре их количество увеличилось на 207% (более чем в 3 раза) в сравнении с октябрем прошлого года. Об этом сообщает «Авито Путешествия». При этом, по данным сервиса, в октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга за сутки в регионе составила 6 тыс. руб.

Наибольшую динамику по числу глэмпингов демонстрируют Марий Эл (рост в 6,5 раза), Саратовская область (в 5,5 раза), Карачаево-Черкесия (в 4,8 раза)

Больше всего предложений о размещении в глэмпинге относится к Московскому региону (26% от всех по России), Свердловской области (7%) и Татарстану (6%). На Пермский край приходится 3% предложений, такова же и доля региона в бронировании.

Стоимость суток в глэмпинге в среднем по России выше, чем в Перми, и составляет 7 тыс. руб., как и в прошлом году. При этом заметна тенденция на снижение стоимости в ряде регионов, Это связано со значительным расширением предложения.

По данным за октябрь, дешевле всего остановиться в глэмпинге выйдет в Челябинской области (5 тыс. руб.). Самые высокие средние цены за сутки были зафиксированы в Краснодарском и Красноярском краях, в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, а также в Татарстане — 8 тыс. руб. в сутки.

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