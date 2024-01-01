Контролёры в Перми начали раздавать пассажирам листовки о детской безопасности Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи со снижением стоимости проездных для школьников в Перми, что может привести к росту числа поездок несовершеннолетних, сотрудники контрольно-ревизорской службы начали распространять среди пассажиров листовки. Цель кампании — повысить безопасность юных пассажиров и помочь родителям сориентировать их в работе городского транспорта. Об этом сообщили в гортрансе.

В частности, в листовках родителям рекомендуется перед тем как отпустить ребёнка одного, обязательно проехать с ним по выбранному маршруту. Обратить внимание на остановки, пересадки и возможные изменения маршрута, поговорить с ребёнком о различных способах добраться до школы или других мест. Объяснить, что маршруты общественного транспорта могут меняться из-за дорожных работ, аварий или других причин. Научить пользоваться мобильными приложениями с картами города и навигацией — это поможет ориентироваться в незнакомой обстановке и выбрать оптимальный маршрут.

Если ребёнку предстоит поездка с пересадкой, то для неё лучше выбирать крупные транспортные узлы - там всегда много людей, они хорошо освещены и просматриваются с дороги.

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