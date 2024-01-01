Жителей Перми пригласили участвовать в опросе о патриотизме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жителей Перми приглашают участвовать в опросе, посвящённом теме патриотизма. Он проходит на платформе «Госуслуги», открыт для всех граждан, начиная с 14 лет, и продлится до 19 ноября. Также опрос размещён на официальном сайте администрации Перми, где можно найти баннер с надписью «Мой выбор, моё будущее».

Как пояснили в пресс-службе администрации Перми, опрос нацелен на то, чтобы выяснить, как люди воспринимают патриотизм, какие ценности они ассоциируют с этим понятием и каковы их отношения к патриотическим инициативам.

Участникам предлагается ответить на ряд вопросов. Например, какие качества или действия они считают важными для проявления патриотизма, насколько они вовлечены в патриотические мероприятия и как их окружение влияет на формирование этих взглядов. Вопросы касаются также того, какие ценности они разделяют в кругу друзей и близких, и как они видят свою роль в патриотическом воспитании.

Результаты опроса предполагается использовать для разработки новых программ и инициатив, направленных на поддержку патриотического воспитания среди молодёжи.

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