Алёна Морозова
Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев провёл встречу с жителями
Помимо рабочих вопросов её участники обсудили очередную годовщину Октябрьской революции
Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев провёл приём граждан, на котором обсудил с жителями ряд рабочих вопросов. В неформальной части встречи в связи с приближающейся годовщиной Октябрьской социалистической революции собравшиеся поделились друг с другом воспоминаниями о своей комсомольской юности и идее коллективизма и взаимовыручки, которые господствовали в советском обществе.
«Как депутат Пермской городской думы я часто встречаюсь и общаюсь с жителями Перми разного возраста, взглядов и социального положения. Многие из них, когда делятся своими текущими проблемами, рассказывают, что 7 ноября остался для них значимым праздником, который они продолжают отмечать», — отметил Геннадий Сторожев.
По словам депутата, для миллионов российских граждан, включая жителей Перми и его самого, которые родились и долгие годы росли и жили в СССР, 7 ноября является памятным днём.
Участники прошедшей встречи также вспомнили о прошедшей 106-й годовщине со дня образования ВЛКСМ. Представителям старшего поколения, буквально каждый из которых был комсомольцем и вносил свой вклад в развитие и процветание города и страны, было что обсудить. Они изъявили желание возложить цветы к памятникам-символам советского периода — монументу в честь Героев гражданской войны в сквере им. Решетникова и скульптуре Владимира Ленина в Театральном саду.
«Как бы то ни было, Октябрьская революция — это наша история, это веха, давшая старт великой советской эпохе с её развитой наукой и культурой, с подвигом народа в Великой Отечественной войне, с полётом Юрия Гагарина. Об этом знает и помнит весь мир», — подчеркнул Геннадий Сторожев.
Депутат поздравил жителей с Днём рождения комсомола и с наступающим Днём Красного Октября.
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