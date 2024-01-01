Алёна Морозова Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев провёл встречу с жителями Помимо рабочих вопросов её участники обсудили очередную годовщину Октябрьской революции Поделиться Твитнуть

Фото из личного архива Геннадия Сторожева

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев провёл приём граждан, на котором обсудил с жителями ряд рабочих вопросов. В неформальной части встречи в связи с приближающейся годовщиной Октябрьской социалистической революции собравшиеся поделились друг с другом воспоминаниями о своей комсомольской юности и идее коллективизма и взаимовыручки, которые господствовали в советском обществе.

«Как депутат Пермской городской думы я часто встречаюсь и общаюсь с жителями Перми разного возраста, взглядов и социального положения. Многие из них, когда делятся своими текущими проблемами, рассказывают, что 7 ноября остался для них значимым праздником, который они продолжают отмечать», — отметил Геннадий Сторожев.

По словам депутата, для миллионов российских граждан, включая жителей Перми и его самого, которые родились и долгие годы росли и жили в СССР, 7 ноября является памятным днём.

Участники прошедшей встречи также вспомнили о прошедшей 106-й годовщине со дня образования ВЛКСМ. Представителям старшего поколения, буквально каждый из которых был комсомольцем и вносил свой вклад в развитие и процветание города и страны, было что обсудить. Они изъявили желание возложить цветы к памятникам-символам советского периода — монументу в честь Героев гражданской войны в сквере им. Решетникова и скульптуре Владимира Ленина в Театральном саду.

Фото из личного архива Геннадия Сторожева

«Как бы то ни было, Октябрьская революция — это наша история, это веха, давшая старт великой советской эпохе с её развитой наукой и культурой, с подвигом народа в Великой Отечественной войне, с полётом Юрия Гагарина. Об этом знает и помнит весь мир», — подчеркнул Геннадий Сторожев.

Депутат поздравил жителей с Днём рождения комсомола и с наступающим Днём Красного Октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.