В Прикамье прокуратура заставила чиновников обеспечить жителей деревни водой Люди неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему Поделиться Твитнуть

В Кочёвском муниципальном округе суд обязал местную администрацию организовать водоснабжение в д. Зуево. Это случилось после того, как в дело вмешалась прокуратура и подала иск на чиновников.

Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, жители Зуево неоднократно обращались в органы местного самоуправления: они жаловались на то, что в деревне нет питьевой воды. Но неоднократные обращения не принесли результат, тогда они написали заявление в прокуратуру Кочёвского округа с просьбой провести проверку.

Выяснилось, что в Зуево есть три деревянных колодца в плохом состоянии: брёвна разрушены, навесы демонтированы. Один колодец захламлён бытовыми отходами, во втором нет механизма для забора воды, а третий расположен за пределами населённого пункта, и туда не добраться пенсионерам, особенно зимой.

Также стало известно, что эти колодцы не являются муниципальной собственностью, их обслуживают сами жители.

Прокурор внёс главе администрации представление. От него потребовали устранить нарушения, однако эти требования он проигнорировал. После чего прокурор обратился в суд. Суд удовлетворил требования надзорного органа, признав незаконным бездействие администрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.