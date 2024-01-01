Бывшего главу Западно-Уральского банка Сбербанка похоронят в Перми 6 ноября Владимиру Верхоланцеву было 82 года Поделиться Твитнуть

Владимир Верхоланцев

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 6 ноября, в Перми пройдёт прощание с бывшим региональным руководителем Сбербанка Владимиром Верхоланцевым. Как сообщили в соцсетях близкие банкира, церемония начнётся в 12.20 в большом зале прощаний на ул. Старцева 61, в 14 часов состоится отпевание.

Владимир Верхоланцев скончался 3 ноября. Ему было 82 года.

Родился Владимир Верхоланцев в 1942 году. В 1976 году он окончил Пермский государственный университет, в 1985-м — Пермский политехнический институт. Кандидат экономических наук. Возглавил Пермское областное управление Сбербанка СССР в 1990 году. В 2001 году управление было преобразовано в Западно-Уральский банк Сбербанка России.

Покинул должность осенью 2010 года.

«Владимир Верхоланцев возглавил Пермский банк Сбербанка России ещё в те времена, когда он представлял из себя сберкассу, аналог почты. Тётушки в вязаных кофтах с деревянными счётами — таким было лицо Сбербанка, когда к руководству пришёл Верхоланцев. (...) Всю первую половину 1990-х должность председателя правления пермского Сбербанка была, скорее, незавидной: на фоне появляющихся из ниоткуда новых коммерческих банков, государственная структура выглядела бледно и по сервису и по интерьерам офисов. Однако, после банковского кризиса 1995 — 1996 годов года, дела пошли на лад: отток депозитов прекратился, но, главное было в другом — пермский Сбербанк стал единственным коммерческим учреждением, который давал «длинные» и «сверхдлинные» кредиты местным предприятиям» , — писал тогда об отставке Верхоланцева «Новый компаньон».

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