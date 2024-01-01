Зарина Ситдикова Пермский край опустился в рейтинге регионов по доступности аренды жилья В этом году Прикамье оказалось на три строчки ниже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год Пермский край опустился на три строчки в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья. Результаты оценки возможностей семей представил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

Как уточнили авторы рейтинга, все расчёты были произведены по данным официальной статистики. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе.

По данным рейтинга 2024 года, Пермский край располагается на 22-м месте. Доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда типовой двухкомнатной квартиры в регионе составляет 52,8%. При этом в среднем для оплаты аренды и повседневных расходов семье нужен доход в 94,1 тыс. руб.

В прошлом году Прикамье занимало 19-ю строчку рейтинга. Доля семей, которые могут арендовать квартиру, была выше — 56,1%. Средний семейный доход, необходимый для комфортного проживания, был на уровне 81 тыс. руб.

В целом по стране доступность аренды жилья для семей с двумя детьми остается на высоком уровне, отмечают авторы исследования. В 2024 году почти половина из них может снять типовую двухкомнатную квартиру. Лидерами по доступности аренды являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.

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