Зарина Ситдикова Пермская «Парма» обыграла на выезде баскетбольный клуб МБА-МАИ Благодаря победе команда из Перми поднялась на одну строчку в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» провёл очередную встречу в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоялась на выезде. Соперником пермяков стала команда МБА-МАИ. Матч завершился со счётом 58:63 (21:19, 12:12, 18:15, 7:17) в пользу «Пармы».

Лучшим игроком встречи в составе победителей стал американский защитник Гарретт Нэвелс. За 34 минуты на паркете он забил в кольцо противника 19 очков, отдал четыре результативные передачи и сделал три подбора.

Благодаря этой победе «Парма» вернулась в зону плей-офф — поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. Следующую встречу пермские баскетболисты проведут в Краснодаре (0+), где сыграют с лидером общего зачёта — командой «Локомотив-Кубань». Матч пройдёт 6 ноября.

Затем «Парма» вернётся в Пермь. 9 ноября в УДС «Молот» пермский клуб сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода (0+).

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