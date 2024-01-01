Стал известен график работы ведомств Пермского края в праздничный день Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День народного единства и в предпраздничные дни в Пермском крае изменится работа различных ведомств. Подробности — в материале «Нового компаньона».

Сегодня, 2 ноября, почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября они будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября станет выходным днём для всех отделений Почты России. В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Фото: Почта России

Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Изменения в графике работы коснулись и отделов многофункционального центра Пермского края.

День народного единства для работников МФЦ станет выходным. Офисы работать не будут. К своей работе МФЦ и ТОСП вернутся на следующий день — с 5 ноября офисы продолжат работу в прежнем режиме.

Уточнить режим работы офисов можно по телефону: 8 800 23 43 275.

«График работы РЭО Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми не меняется. Воскресенье и понедельник выходные», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГИБДД по региону.

Фото из архива ИД "Компаньон"

Отметим, регистрационный отдел ГАИ (ул. Спешилова, 107/3) работает со вторника по пятницу с 08:00 до 17:00, а в субботу — с 08:00 до 16:00. Отдел ГАИ на бульваре Гагарина, 80, где принимаются экзамены и выдаются водительские удостоверения, работает с 8:00 до 17:00 со вторника по пятницу включительно, а по субботам — с 8:00 до 15:45.

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