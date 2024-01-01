Власти Перми проведут инвентаризацию защитных сооружений Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Глава краевого центра Эдуард Соснин подписал постановление «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Перми».

В документе сказано, что в целях повышения уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в Перми создаётся специальная инвентаризационная комиссия, которая до конца ноября должна собрать всю необходимую информацию об укрытиях на территории города и передать сведения на краевой уровень.

В состав комиссии вошли представители подразделений администрации, МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», МКУ «Содержание муниципального имущества».

Контроль за исполнением возложен на заместителя главы администрации Перми Алексея Турова.

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