На зарплату муниципальным служащим Перми потрачено более 910 млн рублей Работникам муниципальных учреждений выплачено более 9,5 млрд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми отчиталась о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города, а также обнародовала суммы расходов, фактически понесённых за 9 месяцев 2024 года на оплату их труда.

Так, 1430 муниципальных служащих администрации Перми за отчётный период заработали 910,3 млн руб., 77 муниципальных служащих Пермской городской думы — 52,9 млн руб., 21 муниципальный служащий Контрольно-счётной палаты Перми — 15,8 млн руб.

Работники муниципальных учреждений города (официально их насчитывается 19678 человек) получили зарплату на общую сумму 9 млрд 596 млн руб.

Ранее в пермской мэрии обнародовали сведения об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2024 год. Согласно информации чиновников, в казну Перми поступило 40,5 млрд руб. Расходы превысили 36,2 млрд руб. Профицит бюджета Перми сложился в размере 4,2 млрд руб.

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