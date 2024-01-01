В Перми будут судить посредника во взятке сотруднику ГУФСИН Его задержали во время получения денег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи СК предъявили 41-летнему мужчине обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, осуждённый, который отбывает наказание в ИК-11 в Ныробе, предложил своей бывшей супруге связаться с посредником и передать через него взятку в сумме 700 тыс. руб. должностным лицам ГУФСИН России по Пермскому краю. Деньги предназначались за содействие в переводе в исправительное учреждение с более мягким режимом содержания с последующим условно-досрочным освобождением.

Женщина сообщила об этом в управление собственной безопасности ГУФСИН и согласилась помочь оперативникам в задержании.

Под сопровождением правоохранителей 25 октября женщина передала посреднику 700 тыс. руб. в одном из офисов на территории Мотовилихинского района Перми. После получения денег мужчину задержали.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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