В бюджет Перми поступило более 40 млрд рублей Это больше, чем планировалось на 1 октября Поделиться Твитнуть

В бюджет Перми за первые девять месяцев 2024 года поступило 40,5 млрд руб. при плане за отчётный период 39,9 млрд (+1,3%), сообщили «Новому компаньону» в мэрии.

Налоговых доходов на 1 октября в казну города поступило 16,5 млрд руб. — это также на 1,3% выше планируемой цифры. Неналоговые доходы поступили в размере 5,9 млрд руб. (выше плана на 4,5%). Сумма безвозмездных поступлений составила 18,1 млрд руб., план по данному показателю выполнен на 100,3%.

Сумма расходов городского бюджета за девять месяцев превысила 36,2 млрд руб. Это составляет всего 96,8% от плана за отчётный период. Профицит бюджета Перми сложился в размере 4,2 млрд руб.

Напомним, бюджет города планировался с дефицитом. За год в казну Перми должно поступить по плану 55,1 млрд руб., а расходы могут составить 59,6 млрд руб.

Муниципальный долг составляет 2,778 млрд руб.

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