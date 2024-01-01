Алёна Бронникова Бизнесмен из Перми получил три года колонии за дачу взятки налоговому инспектору Он пытался уклониться от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор индивидуальному предпринимателю по делу о даче взятки должностному лицу. Пермяка признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В июне 2024 года виновный через посредника передал инспектору налоговой службы, участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии "Оперативный эксперимент", денежные средства в размере 500 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий, связанных с сокрытием налоговых начислений государству», — сообщает пресс-служба ведомства.

После передачи взятки сотрудники следственного комитета задержали предпринимателя. Суд вынес мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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