МЧС: Сильные снегопады в Прикамье будут сопровождаться сильным ветром Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 2 ноября днём местами по краю прогнозируются сильные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождём), при этом порывы ветра будут 17 м/с. В отдельных районах вероятно налипание мокрого снега на провода, гололёд, ночью и утром на дорогах гололедица.

В ГУ МЧС по региону призвали жителей проявлять осторожность: не рекомендуется находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, следует избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Ранее синоптики сообщили, что из-за циклона «Мартина» в краевом центре в субботу в первой половине дня может выпасть до 8-10 см снега. В южных и восточных районах края выпадет до 20 мм осадков. В районе Губахи до утра 4 ноября может выпасть даже 35-40 мм.

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