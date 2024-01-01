В Перми 2 ноября может выпасть до 10 см снега Осадки принесёт циклон «Мартина» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 2 ноября с юго-запада к Пермскому краю подойдёт зона осадков циклона «Мартина» (сейчас она располагается над Нижегородской, Ульяновской областями и Мордовией). Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, по последним данным траектория циклона сместилась южнее. А это значит, что южнее сместились и сильные снегопады, в зону которых теперь попадает и Пермь.

Таким образом, в краевом центре в субботу в первой половине дня может выпасть до 8-10 см снега. Он, впрочем, пролежит недолго. К вечеру осадки сменятся дождём, и снег частично растает. В целом циклон «Мартина» может принести более 20 мм осадков в южные, центральные и восточные районы края. В районе Губахи до утра 4 ноября может выпасть даже 35-40 мм.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 2 ноября, в Перми будет преимущественно пасмурно с осадками в виде дождя со снегом в течение всего дня. Утром температура воздуха составит -1°…0°, а днём воздух прогреется до +2°. Ветер умеренный, до 5 м/с.

В воскресенье, 3 ноября, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня ожидается снег. Утром температура воздуха составит -3°…-2°, а днём и вечером останется на уровне -3°. Ветер усилится до 9 м/с, что значительно усилит ощущение холода.

В праздничный день, 4 ноября, в Перми ожидается облачная погода с небольшими осадками вечером в виде снега. Утром температура составит -3°, днём — -2°, к вечеру опустится до -4°. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

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