Алёна Бронникова С генподрядчика строительства детского сада в Прикамье взыскали более 23 млн рублей Встречный иск был отклонён Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск очёрского МКУ «Управление капитального строительства» к генеральному подрядчику строительства детского сада ООО «ТехноСтрой». Согласно опубликованному в картотеке суда решению от 31 октября, с организации взыскано 23,7 млн руб.

Как указано в резолютивной части, в указанную сумму вошли убытки по муниципальному контракту в размере 20,5 млн руб., неосновательное обогащение 2,3 млн руб., а также проценты 853,4 тыс. руб. за пользование чужими денежными средствами с продолжением их начисления по дату фактической уплаты неосновательного обогащения.

Ответчик заявлял встречный иск к МКУ об оплате стоимости дополнительных работ более чем на 3 млн руб., однако суд в полном объёме отказал в удовлетворении требований. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В пресс-службе суда отметили, что решение вынесено с учётом результатов проведённых судебных строительно-технических экспертиз.

По информации сервиса checko.ru, ООО «ТехноСтрой» было зарегистрировано в 2008 году в Перми для строительства жилых и нежилых зданий. Учредителем и ликвидатором компании указан Нораир Казарян. На текущий момент ООО является действующим.

Организация принимала участие в госзакупках. Основные заказчики : МКУ «УКС», Камское БВУ и МКУ «Пермблагоустройство». Большая часть контрактов заключалась на выполнение дорожных работ.

На выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ на объекте «Детский сад на 150 мест в г. Очёр» договор был заключён в 2014 году на сумму 80,1 млн руб. Соглашение о расторжении было подписано в 2020 году в связи с истечением срока исполнения контракта. «ТехноСтрой» передал заказчику недостроенное здание детского сада на ул. Красногвардейской, 41.

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