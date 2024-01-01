Зарина Ситдикова В Прикамье впервые за 60 лет проводится капремонт моста через Ирень в Кунгуре Подрядная организация планирует завершить работы досрочно Поделиться Твитнуть

В Кунгуре проводится капитальный ремонт 110-летнего автомобильного моста через реку Ирень на ул. Красноармейской. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

По данным ведомства, мост был построен в 1913 году, и с тех пор крупно ремонтировался лишь в 1963 году. Сейчас работы на объекте выполняет подрядчик «Уралмостострой» Мостоотряда № 123. Компания уже частично демонтировала опоры и пролётные строения, обустроила временные площадки под бурение новых опор и установку временных конструкций для переноса газопровода методом прокола под рекой.

Общая стоимость работ составляет почти 700 млн руб., из них около 600 млн руб. – средства федерального бюджета.

На сегодняшний день все работы идут в соответствии с графиком, срок их окончания по проекту — март 2026 года, однако подрядчик намерен завершить их досрочно.

В рамках рабочего выезда в Кунгурский округ объект посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что капремонт этого моста — большой и значимый проект для муниципалитета. Губернатор поручил главе муниципалитета Вадиму Лысанову держать на личном контроле сроки и качество проводимых работ, а также организацию дорожного движения в Кунгуре.

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