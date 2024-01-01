Зарина Ситдикова Для посёлка Ильинский в Прикамье построена отдельная оптическая магистраль Местным жителям стал доступен Интернет на скорости до 500 Мбит/с Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского филиала компании «Ростелеком»

В Пермском крае построена отдельная оптическая магистраль протяжённостью более 30 км для п. Ильинский. Благодаря этому жители получили доступ к Интернету на скорости до 500 Мбит/с, что соответствует показателям предоставления услуги в городах Прикамья.

Как обратил внимание глава администрации Ильинского городского округа Виталий Пепеляев, статус исторического поселения Ильинского не противоречит тому, что он развивается в ногу со временем.

«Наличие качественного интернета важно для жителей. Теперь у них появилась возможность пользоваться различными цифровыми сервисами: порталом госуслуг, образовательными платформами, сервисами медицинских консультаций, видеосвязью и многим другим», — сказал Виталий Пепеляев.

Строительство оптической магистрали выполнила компания «Ростелеком» за счёт собственных средств. В ходе работ были установлены 77 новых и заменены 134 старые опоры. В результате, у каждого дома появилась собственная выделенная линия связи, что гарантирует устойчивость сигнала, защищает абонентов от несанкционированного доступа и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг.

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