В Перми у трамвая во время движения заискрился токоприёмник Вагон отправили в депо Поделиться Твитнуть

Утром 1 ноября в Перми на ул. Куйбышева во время движения заискрился трамвай. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на соцсети. На видеозаписи происшествия видно, как у проезжающего вагона происходят всполохи в районе токоприёмника на крыше вагона.

Позже в пресс-службе департамента транспорта Перми сообщили о задержке в движении трамваев № 5 и 8 на ул. Куйбышева «из-за неполадок на линии».

«Сегодня, в 7:44, в районе перекрестка улиц Куйбышева и Соловьёва заискрился пантограф (токоприёмник) вагона, следующего по маршруту № 5. При этом возгорания не было», — пояснили в городском дептрансе.

После этого водитель трамвая сделал остановку и высадил всех пассажиров. В ходе происшествия никто не пострадал. Движение на этом участке было восстановлено в 8:49. Трамвай, который заискрился во время движения, отправили в депо. Техники проверят его и исправят неполадки.

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