Зарина Ситдикова Прокуратура в Прикамье начала проверку факта частичного обрушения фасада жилого дома Происшествие произошло в Березниках Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура г. Березники организовала проверку информации, появившейся в социальных сетях, по факту частичного разрушения элементов фасада четырёхэтажного дома на ул. Березниковской. Об этом сообщается в telegram-канале «Прокуратура Пермского края».

Ранее в группе «Чёрный список | Березники» ВКонтакте было опубликовано обращение к администрации города. В нём жители оповестили местные власти о том, что у дома на ул. Березниковской, 90 обрушилась часть облицовки. По словам авторов сообщения, камни с фасада, в том числе упали на припаркованный у здания автомобиль. Жильцы заявили, что это произошло не в первый раз, однако на происходящее в обслуживающей дом УК «Чуртан 59» никак не отреагировали.

В прокуратуре пообещали проверить соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание и дать оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание зданий.

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