Полиция назвала четыре самые распространённые схемы кибермошенничества в Пермском крае Число IT-преступлений и в стране, и в регионе растёт Поделиться Твитнуть

О четырёх самых распространённых схемах мошенничества в Пермском крае рассказал начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Степан Коневцев на пресс-конференции, посвящённой профилактике кибермошенничества.

На первом месте — звонки от имени представителей банков, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников Центрального банка.





На втором месте — звонки от имени родственников.



На третьем месте — звонки от операторов связи.





На четвёртом месте — звонки от различных соц.служб для получения доступа к кабинету Госуслуг.





Количество краж, по его словам возросло от 6 377 в 2019 году до 10 852 в 2023 году. Возросла и сумма причинённого ущерба. 2638814000 - сумма ущерба от IT-преступлений в 2023 году.

Суммы ущерба, озвученные на пресс-конференции. Фото: Александра Пермякова

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