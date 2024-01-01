Зарина Ситдикова Прибыль предприятий Пермского края за год выросла более чем на 51% За 8 месяцев этого года 74,9% отчитавшихся организаций заработали 344,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибыль предприятий Пермского края за январь–август текущего года выросла на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В абсолютном значении положительный сальдированный финансовый результат компаний Прикамья за восемь месяцев 2024 года составил 329,7 млрд руб. Основная часть пришлась на предприятия в сфере добычи полезных ископаемых (158,3 млрд руб.) и обрабатывающие производства (122,1 млрд руб.).

При этом в статистику не входят субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации и организации с численностью до 15 человек.

В целом по региону 74,9% предприятий завершили отчётный период с прибылью в 344,8 млрд руб. Это на 51,6% выше уровня прошлого года.

Сумма убытка нерентабельных организаций Прикамья увеличилась по сравнению с АППГ на 48,7% и составила 15,1 млрд руб.

Помимо этого, организациями промышленного производства за указанный период был получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 286 млрд руб. Доля прибыльных заводов в крае составила 72,2%. Они заработали 295,4 млрд руб., что на 57,9% выше прошлогоднего показателя.

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