В Прикамье депутаты думы в Сиве приняли отставку главы Юрий Кабанов возглавлял территорию больше 20 лет Поделиться Твитнуть

Фото: страница Юрия Кабанова ВКонтакте

Депутаты думы Сивинского муниципального округа при отставку главы округа Юрия Кабанова.

Исполнять обязанности главы на время проведения конкурсных процедур будет его заместитель, начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов, сообщает телеграм-канал «На местах».

Ожидается, что конкурс по отбору кандидатов на должность нового главы объявят в ноябре.

Юрий Кабанов родился 8 ноября 1964 года. Он закончил Пермский сельскохозяйственный институт.

Впервые Кабанов стал главой Сивинского района в 2000 году. Ранее он был депутатом земского собрания и возглавлял СПК «Заря». В 2020 году Кабанов переизбрался на новый срок. За его кандидатуру проголосовали 10 из 13 депутатов местной думы.

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