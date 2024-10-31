Зарина Ситдикова Жителей Перми научат составлять родословную по архивным документам Специалисты расскажут всем желающим, как изучить историю семьи по документам Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми 5 ноября в 18:00 состоится новая обучающая встреча по изучению истории и традиций семьи (6+). Ранее она уже проходила и получила большой отклик у жителей. По просьбам горожан организаторы проекта «Семейная история: поиски, находки, презентации» проведут повторное мероприятие. Об этом сообщает министерство культуры Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, во время встречи, которая пройдёт Пермской краевой библиотеке им. Горького (ул. Ленина, 70, зал совещаний, 2-й этаж, левое крыло), специалисты проведут информационно-обучающие консультации и мастер-класс о возможных путях поиска архивной и иной информации, связанной с семьёй.

Участники обучающего мероприятия узнают, какие архивные документы, фонды и электронные базы данных можно использовать при генеалогических поисках. Архивисты подскажут, как можно вести самостоятельные поиски с помощью оцифрованных книг, как получить к ним доступ и как можно работать с документами в самом архиве.

В минкульте Прикамья добавили, что проект «Семейная история: поиски, находки, презентации» реализуется Государственным архивов Пермского края в муниципальных образованиях региона в течение всего текущего года. Инициатива стала победителем грантового конкурса «Возрождение исторической памяти Пермского края».

Итоговое мероприятие проекта пройдёт 12 ноября 2024 года на площадке исторического парка «Россия – моя история» (ул. Монастырская, 2). На нём состоится церемония награждения победителей конкурса семейных творческих краеведческих проектов «Маршрутами родных деревень. Семейная история» (6+).

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