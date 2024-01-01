Зарина Ситдикова В Пермском крае выбрали 40 самых читающих семей На почётное звание претендовали около 200 семейных команд Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья», который организует детская библиотека им. Л. И. Кузьмина при поддержке регионального минкульта. Победителями были признаны 40 семейных команд из 32 муниципальных образований. Все они получили заслуженные награды. Об этом сообщает министерство культуры Прикамья.

Церемония награждения финалистов конкурса состоялась на новой площадке — в большом концертном зале Пермской краевой специальной музыкальной школы. Ведущими мероприятия стали известный пермский актёр Александр Смирнов и художественный руководитель образцовой эстрадно-театральной студии «Прозус-Д» Алла Астафьева.

Среди почётных гостей церемонии были уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, известные детские писатели Андрей Зеленин и Эдуард Матвеев, а также другие деятели искусства. Все они поделились своими впечатлениями о важности чтения и отметили, как чтение может укреплять семьи.

Концертная программа мероприятия состояла из выступлений семейных команд-участников, а также музыкальных номеров артистов пермской оперы, студентов Пермского хореографического училища, воспитанников краевой музыкальной школы и детских коллектив Дворца детского (юношеского) творчества.

Как отметила директор библиотеки им. Л. И. Кузьмина Маргарита Урих, 20-й юбилейный конкурс пришёлся на Год семьи. В связи с этим было принято решение проводить его в формате фестиваля, чтобы показать, как много людей, увлечённых чтением, живёт в Прикамье.

«Мы верим, что это событие оставит яркие впечатления в сердцах всех участников и станет символом дружбы и единства читающих семей», — сказала Маргарита Урих.

По данным организаторов конкурса, в этом году на него заявились около 200 семей со всех уголков региона. Общий охват участников составил порядка 1 тыс. человек.

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