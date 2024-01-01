Дмитрий Махонин назвал причины кадрового дефицита в больницах Прикамья По мнению губернатора, нужно создавать условия для молодых специалистов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонина в эфире радио «Спутник» объяснил, с чем связан дефицит врачей в регионе. По его словам, кадровый дефицит, «возник не сегодня и не вчера»: проблема копилась ещё с 1990-х и 2000-х годов.

«Можно поднять статистику и посмотреть, сколько выпускников пермских медуниверситета, фармакадемии в те годы поступили в государственные или муниципальные учреждения здравоохранения. Ситуация аховая, мы это понимаем», — сказал губернатор.

Чтобы решить проблему кадрового голода в отрасли, нужно «возрождать престиж профессии врача», считает Махонин, а у тех, кто выбрал эту профессию, должно быть понимание, что они будут востребованы, смогут работать в новых больницах и стационарах, где есть современное оборудование.

«Они (врачи — Ред.) должны получать достойную зарплату. Условия жилищные тоже должны быть», — добавил Махонин.

На сегодняшний день в Пермском крае действуют несколько программ для привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения в территориях: «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Кадры для медицины». По этим программам выпускникам медвузов предоставляют подъёмные и иные меры поддержки.

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