В Перми эвакуировали школу №7 Здание оградили лентой, на месте работает полиция Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

Территорию школы №7, которая находится на ул. Попова в центре Перми, огородили лентой. К зданию образовательного учреждения приехали полицейские и сотрудники ЧОПа.

О происшествии сообщает портал «В курсе». Подробности инцидента не уточняются.

«Новый компаньон» запросил информацию в министерстве территориальной безопасности региона. На момент публикации ответ не поступил.

UPD. Как пояснили в пресс-службе краевого минтербеза, в школе №7 была обнаружена оставленная игрушка.

«Правоохранительные органы провели проверку, опасности не представляет», — рассказали в ведомстве.

В случае обнаружения посторонних предметов в минтербезе рекомендуют звонить по номеру 112.

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