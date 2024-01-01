В Перми 7 ноября пройдёт фестиваль науки «Prof-Выбор» для школьников и студентов Мероприятие состоится в рамках выставки «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

В рамках ежегодной выставки-форума «Образование и карьера» Пермский педагогический университет вместе с Дирекцией межвузовского кампуса «Будущее Пармы» проведёт фестиваль науки «Prof-Выбор». Это уникальное профориентационное мероприятие для школьников, студентов и молодых специалистов по естественнонаучному и социально-гуманитарному направлениям.

В программе фестиваля предусмотрены диалоги с известными учёными, представителями вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» (он создаётся в рамках нацпроекта «Наука и университеты»), руководителями главных промышленных предприятий, медиа-холдингов и образовательных организаций.

Фестиваль пройдёт 7 ноября в конгресс-холле КВЦ «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59) с 10:00 до 12:00.

Сама выставка-форум «Образование и карьера» пройдёт в Перми с 7 по 10 ноября в КВЦ «Пермь Экспо». Школьники, студенты техникумов и колледжей и их родители смогут узнать о возможностях получения престижного образования, развития научного потенциала и построения карьеры в Прикамье.

Ожидается, что в выставке примут участие представители более 100 образовательных организаций и ведущих предприятий Пермского края. В рамках события министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина проведёт родительское собрание, на котором расскажет о перспективах профессионального развития местных школьников в регионе.

Подробную программу выставки форума можно посмотреть по ссылке.

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