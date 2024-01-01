Зарина Ситдикова В Прикамье наградили отличившихся в труде работников отрасли сельского хозяйства Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В Перми в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялась церемония награждения работников, внёсших вклад в развитие отрасли в Прикамье. Мероприятие прошло в Органном концертном зале. Об этом сообщает министерство агропромышленного комплекса Пермского края.

С поздравлениями и словами благодарности перед лучшими представителями сельскохозяйственных профессий из разных территорий Прикамья выступили глава Пермского края Дмитрий Махонин и министр агропрома региона Павел Носков.

Как отметил губернатор, в этом году в крае выросло производство молочной и мясной продукции. Высоких показателей удалось достичь благодаря ответственному труду каждого работника отрасли.

«Спасибо вам, в том числе ветеранам этой сферы и семейным династиям, за преданность своему делу, добросовестный труд и любовь к родной земле. Уверен, что вместе с вами мы и дальше будем развивать сельское хозяйство», — сказал в своём выступлении Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края также отметил, что для развития отрасли власти Прикамья оказывают поддержку как начинающим предпринимателям, так и крупным агропредприятиям. Регион также заинтересован в реализации новых инвестпроектов в сельском хозяйстве, поскольку благодаря им увеличиваются производственные мощности и создаются новые рабочие места.

В краевом минагро напомнили, что в Прикамье действует более 20 мер поддержки сельского хозяйства. Помощь оказывается, в том числе, в рамках инициированного президентом России нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это поддержка начинающих фермеров через предоставление гранта «Агростартап», возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам и др.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков в лице награждаемых работников выразил благодарность всем представителям отрасли за их преданность профессии и усердный труд.

«Пусть в ваших домах всегда царят тепло и уют, а в сердцах — гордость за свершения прошлых лет! Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни, наполненных радостными моментами и теплом близких. Спасибо за вашу работу, за ваш вклад в наше будущее!» — сказал Павел Носков.

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Пермского края Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ — ведомственным знаком отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда» были награждены:

— Николай Голдобин, главный агроном ООО «Прикамье» (Частинский округ);

— Марина Демидова, заведующая молочно-товарной фермой крестьянского (фермерского) хозяйства А.А. Боровских (Ильинский округ);

— Татьяна Мальцева, начальник финансового отдела АО «Птицефабрика «Комсомольская» (Кунгурский округ);

— Ольга Чунарёва, главный ветеринарный врач ООО «Русь» (Большесосновский округ);

— Роман Шестаков, глава крестьянского (фермерского) хозяйства (Осинский округ).

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

За вклад в развитие агропромышленного комплекса Пермского края и добросовестный труд Почётной грамотой правительства Пермского края были отмечены:

— Юлия Гудкова, ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог Октябрьской участковой ветеринарной лечебницы ГБУ ветеринарии края «Чернушинская станция по борьбе с болезнями животных» (Чернушинский округ);

— Ирина Леви, глава крестьянского (фермерского) хозяйства (Оханский округ).

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

За вклад в развитие агропромышленного комплекса Пермского края и добросовестный труд Благодарственным письмом губернатора Пермского края были удостоены:

— Тамара Боталова, оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Заря будущего» (Юсьвинский округ);

— Геннадий Волегов, тракторист ООО «Калинина» (Карагайский округ);

— Наталья Коколева, оператор машинного доения ООО «Дубровинский» (Нытвенский округ);

— Сергей Кривощёков, слесарь-ремонтник сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз "Совет» (Юсьвинский округ);

— Екатерина Мелюхина, оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз "Заря будущего» (Юсьвинский округ);

— Надежда Петухова, оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз "Заря будущего» (Юсьвинский округ);

— Наталья Печёнкина, главный зоотехник — заместитель директора по животноводству ООО «Уралец» (Нытвенский округ);

— Елена Углева, ведущий ветеринарный врач ГБУ ветеринарии края «Пермский ветеринарный диагностический центр» (Пермь);

— Людмила Харина, селекционер-зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз "Совет» (Юсьвинский округ);

— Татьяна Щёткина, заведующая Красновишерской участковой ветеринарной лечебницы ГБУ ветеринарии края «Соликамская станция по борьбе с болезнями животных» (Соликамский округ).

За высокие результаты в работе, направленной на развитие агропрома Пермского края, благодарность от регионального правительства получила Светлана Якимова, главный экономист сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз "Совет» (Юсьвинский округ).

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

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