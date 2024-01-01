В Прикамье будут судить эксперта миграционного пункта полиции за крупную взятку
Сотрудница ведомства помогала мигрантам быстро получать российское гражданство
Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта миграционного пункта отделения полиции. Ей инкриминируют получение взятки в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
По версии следствия, с мая по август 2021 года специалист-эксперт миграционного пункта полиции получила от взяткодателя 140 тыс. руб. в виде безналичных электронных переводов на банковские счета. Эти деньги ей были перечислены за содействие в оформлении документов, необходимых для получения российского гражданства в упрощённом порядке.
Во время следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело в ближайшее время отправят в суд.
В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело. Правоохранителями оно выделено в отдельное производство.
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