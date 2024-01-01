В Прикамье будут судить эксперта миграционного пункта полиции за крупную взятку Сотрудница ведомства помогала мигрантам быстро получать российское гражданство Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта миграционного пункта отделения полиции. Ей инкриминируют получение взятки в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, с мая по август 2021 года специалист-эксперт миграционного пункта полиции получила от взяткодателя 140 тыс. руб. в виде безналичных электронных переводов на банковские счета. Эти деньги ей были перечислены за содействие в оформлении документов, необходимых для получения российского гражданства в упрощённом порядке.

Во время следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело в ближайшее время отправят в суд.

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело. Правоохранителями оно выделено в отдельное производство.

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