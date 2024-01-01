Банк «Урал ФД» выступит генеральным партнёром Правового диктанта для владельцев бизнеса
5 ноября в Перми и ещё в 20 городах России в третий раз пройдёт общероссийский Правовой диктант для предпринимателей (12+) — бесплатное мероприятие, направленное на повышение правовой грамотности представителей бизнеса.
Участники Правового диктанта смогут:
• проверить и расширить знания по юридическим аспектам бизнеса;
• улучшить и обезопасить своё дело;
• познакомиться с другими предпринимателями и лидерами бизнес-сообществ;
• получить электронный сертификат по итогам встречи.
Как будет проходить?
Диктант организован в виде теста из 30 вопросов на наиболее острые темы современного бизнеса.
Кому будет полезно?
• предпринимателям;
• владельцам малого и среднего бизнеса;
• наёмным руководителям;
• HR-специалистам;
• финансовым специалистам;
• менеджерам;
• всем, кто регулярно сталкивается с заключением сделок и оформлением юридических документов.
Время и место проведения:
5 ноября в 18:30 (Пермь, бизнес-парк «Морион», ш. Космонавтов, 111д, корпус 10, 2-й подъезд).
Узнать подробную информацию и подать заявку на участие в Правовом диктанте можно на официальном сайте https://legalask.me/.
Генеральный партнёр мероприятия АО КБ «Урал ФД» — крупнейший региональный банк Пермского края. Широкая линейка продуктов для бизнеса, современные технологии, индивидуальный подход — основа нашей работы с предпринимателями.
Развивайте бизнес с нами!
АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 www.uralfd.ru
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