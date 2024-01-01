Банк «Урал ФД» выступит генеральным партнёром Правового диктанта для владельцев бизнеса Поделиться Твитнуть

Цитирование фото с сайта legalask.me

5 ноября в Перми и ещё в 20 городах России в третий раз пройдёт общероссийский Правовой диктант для предпринимателей (12+) — бесплатное мероприятие, направленное на повышение правовой грамотности представителей бизнеса.

Участники Правового диктанта смогут:

• проверить и расширить знания по юридическим аспектам бизнеса;

• улучшить и обезопасить своё дело;

• познакомиться с другими предпринимателями и лидерами бизнес-сообществ;

• получить электронный сертификат по итогам встречи.

Как будет проходить?

Диктант организован в виде теста из 30 вопросов на наиболее острые темы современного бизнеса.

Кому будет полезно?

• предпринимателям;

• владельцам малого и среднего бизнеса;

• наёмным руководителям;

• HR-специалистам;

• финансовым специалистам;

• менеджерам;

• всем, кто регулярно сталкивается с заключением сделок и оформлением юридических документов.

Время и место проведения:

5 ноября в 18:30 (Пермь, бизнес-парк «Морион», ш. Космонавтов, 111д, корпус 10, 2-й подъезд).

Узнать подробную информацию и подать заявку на участие в Правовом диктанте можно на официальном сайте https://legalask.me/.

Генеральный партнёр мероприятия АО КБ «Урал ФД» — крупнейший региональный банк Пермского края. Широкая линейка продуктов для бизнеса, современные технологии, индивидуальный подход — основа нашей работы с предпринимателями.

Развивайте бизнес с нами!

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 www.uralfd.ru

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