Алёна Бронникова ОДК построит в Перми новые корпуса для расширения производства авиадвигателей Ввести объекты в эксплуатацию планируется до середины 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на площадке «ОДК-СТАР» приступили к строительству новых производственных мощностей, где будут создаваться и проходить испытания агрегаты для авиационных двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14. В пресс-службе предприятия сообщают, что общая площадь новых зданий составит более 21,3 тыс. кв. м. Ввести их в эксплуатацию планируется до середины 2026 года.

В течение этого года велась разработка проектно-сметной документации, на которую уже получены положительные заключения госэкспертизы. Для реализации проекта выбраны генеральные подрядчики.

«Благодаря возведению новых корпусов, созданию современной инфраструктуры, приобретению новейшего оборудования нам удастся оптимизировать производственные и логистические цепочки, усовершенствовать технологические процессы, организовать новые рабочие места. Всё это в результате приведёт к росту объёмов производства и повышению качества продукции», — отметил управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

На данный момент подрядчик уже приступил к возведению двухэтажного корпуса, где будет осуществляться полный цикл изготовления электронных агрегатов и проведение предъявительских и приёмо-сдаточных испытаний, рассчитанный на 500 сотрудников. Его площадь составит 17 тыс. кв. м, внутри установят свыше 300 единиц высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, на месте старого испытательного корпуса предприятия ведутся работы по строительству высокотехнологичного комплекса, где будут установлены стенды для обкатки, регулировки и консервации агрегатов, в том числе испытаний гидромеханических агрегатов для авиадвигателей ПС-90А, ТВ7-117СТ-01, ПД-8, ПД-14. Площадь здания составит более 4,3 тыс. кв. м.

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