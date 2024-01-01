В Прикамье МВД сообщило о сбое в системе госуслуг Отключение произошло на два часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовала уведомление, что в связи с техническим сбоем 30 октября с 09:00 отсутствует возможность предоставления государственных услуг.

Позже в ведомстве сообщили, что сбой устранён, работоспособность системы восстановлена, государственные услуги оказываются в полном объёме. Это произошло около 11:00.

«Приносим извинения за возможные неудобства и рекомендуем следить за обновлениями на официальных ресурсах», — отметили в ведомстве.

Также сегодня с утра не открываются сайты краевого и районных судов.

Отметим, ранее сбои в системах предоставления государственных услуг происходили также 4 и 15 октября. Пользователи из разных российских городов сообщали, что не могут зайти на сайты МВД, ГИБДД и другие сервисы. Кроме того, периодически невозможно зайти на сайты судов.

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