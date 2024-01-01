Алёна Бронникова Объёмы выдачи кредитов в Пермском крае за месяц сократились на 13% В сентябре показатель составил 21,37 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре в Пермском крае было отмечено сокращение объёмов кредитования по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель сложился в сумме 21,37 млрд руб., тогда как в августе он составлял 24,45 млрд руб. Снижение составило 13%.

Согласно данным Объединённого кредитного бюро по итогам выдачи кредитов в сентябре 2024 года, россияне оформили в банках 4,73 млн кредитов на 1,21 трлн руб. В годовом отношении количество их снизилось на 21%, а объём — на 41%, а по сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 18 и 13% соответственно.

«В сентябре наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств (33%) заняли кредиты наличными. Доля ипотеки составила 28%, кредитных карт — 21%, автокредитов — 16% (максимальный показатель сегмента за последние шесть лет), POS-кредитов — 2%. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 49% принадлежала ипотеке», — отметили эксперты.

По итогам девяти месяцев кредиты наличными заняли 37% от общего объёма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 1%. Доля ипотечных кредитов составила 30% (-9% от АППГ), кредитные карты — 19% (+3%), автокредиты — 12% (+6%), POS-кредиты — 2%.

Таблица "Доли сегментов кредитования в общем объёме выдач" / Объединённое кредитное бюро

По объёму выдачи кредитов в сентябре в ТОП-30 регионов Пермский край занял 14 место: 90,9 тыс. кредитов (-22% от показателя августа) на 21,37 млрд руб. Самыми высокими показатели оказались у Москвы — 330 тыс. кредитов на 130,9 млрд руб., Московской области — 271,2 тыс. кредитов на 88,1 млрд руб., Санкт-Петербурга — 166,5 тыс. кредитов на 59,8 млрд руб., Краснодарского края — 181,6 тыс. кредитов на 47,1 млрд руб. и Татарстана — 127,2 тыс. кредитов на 41,4 млрд руб.

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