«Метафракс» вышел в лидеры бережливого производства Поделиться Твитнуть

Команда «Метафракса» взяла серебро в финале первенства по бережливому производству среди предприятий химического комплекса России.

Соревнования состоялись в Москве в рамках программы 27-й международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2024». Финал прошёл в формате деловой игры, организатором которой выступил Центр развития производственной системы химического комплекса.

В ходе деловой игры команды сыграли в «бережливый квиз», отвечая на вопросы о бережливых технологиях, продумали систему профилактики ошибок — нашли первопричину отклонения, сформулировали проблему и предложили профилактические действия, назвали как можно больше терминов бережливого производства и дали им определения, организовали эффективную модель производства, применяя инструменты бережливого производства, а также определили эффективность процесса переналадки оборудования.

По итогам состязания команда «Метафракс Кемикалс» заняла второе место. С минимальным преимуществом первое место получила команда АО «Башкирская содовая компания» (БСК) — предприятия, также входящего в холдинг Росхим.

«Мы познакомились с нашими коллегами из БСК, получили новый опыт бережливого производства и проявили свою командную работу, — поделилась впечатлениями начальник отдела операционной эффективности АО «Метафракс Кемикалс» Оксана Панченкова. — Интересно соревноваться, когда в соперниках — команды высокого уровня. Хотя инструменты бережливого производства одни и те же, здесь они были поданы в необычном формате. Время пролетело незаметно».

Кроме того, представители «Метафракса» на выставке «Химия-2024» приняли участие в круглом столе, посвящённом развитию бережливого производства, где обсудили вопросы создания инжиниринговой документации, ресурсосбережения и оптимизации технологических процессов, а также современные хроматографы для нефтегазохимии и критерии устойчивости химико-технологических систем.

Первый опыт бережливого производства «Метафраксом» был получен в 2019 году, когда компания включилась в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда». Наработанные тогда практики легли в основу следующего проекта предприятия по внедрению бережливой производственной системы, стартовавшего в 2023 году. Создана методическая база, оргструктура управления проектом, разработана нормативная документация, организован постоянный сбор предложений по улучшениям и отработан механизм их реализации.

Реклама. АО "Метафракс Кемикалс". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8fovMR1ZgPq9fQTUfptvmNGWKX4RQYQ4HEGSti8ot3be7HFf43

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.