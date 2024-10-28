Александра Пермякова Михаил Мурашко поздравил лучших врачей Пермского края Делегация из 40 человек принимает участие в Москве в Национальном конгрессе Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Врач года-2024». Среди них — два представителя пермского здравоохранения.

В номинации «Лучший врач-педиатр» первое место заняла Марина Кобелева из Чернушинской районной больницы, а «Лучшим врачом-фтизиатром» была признана Наталья Иванова из Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра.





Победителей награждали в Москве. В эти дни здесь проходит третий Национальный конгресс «Национальное здравоохранение-2024».

В работе конгресса принимает участие представительная делегация из 40 специалистов Пермского края.

В течение двух дней будут обсуждены наиболее актуальные вопросы отрасли.





Сегодня, 29 октября, в Государственном Кремлёвском дворце прошло центральное мероприятие конгресса, посвящённое 150-летию со дня рождения выдающегося врача и учёного Н.А. Семашко.







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