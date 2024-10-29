Александра Пермякова 100-летие отмечает герой Великой Отечественной войны Сергей Бехтерев из Прикамья Ветеран принимает поздравления 29 октября Поделиться Твитнуть

29 октября поздравления со 100-летним юбилеем принимает Семён Дмитриевич Бехтерев — герой Великой Отечественной войны, ветеран энергетики и участник строительства Иркутской, Мамаканской и Воткинской ГЭС. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

День Победы Семён Дмитриевич встретил в госпитале в Латвии. А оказался на фронте он автоматчиком 24-й гвардейской дивизии в 1943 году, когда ему было 18 лет. За время службы получил четыре ранения и прошёл путь от Донбасса до Восточной Пруссии.





Среди его наград — Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, медаль «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».





После войны Семён Дмитриевич стал работать в гидроэнергетике. Его первой большой станцией стала Иркутская ГЭС, а затем Мамаканская ГЭС, которая была построена в зоне вечной мерзлоты.





В 1950-х годах Семён Дмитриевич вернулся на родную Каму, в Чайковский, где работал начальником электротехнической лаборатории на строящейся Воткинской ГЭС. Затем уехал на Каскад Вилюйских ГЭС в Якутии, где сейчас работает и одна из его дочерей. Все дети Семёна Дмитриевича пошли по его стопам и связали свою жизнь с гидроэнергетикой.





В 80-х годах Семён Дмитриевич вернулся в Чайковский и продолжил работать на Воткинской ГЭС. Сейчас он живёт со своей семьёй и воспитывает следующее поколение будущих инженеров.

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